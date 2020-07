Open Arms, Maria Giovanna Maglie difende Matteo Salvini: "Stolti e arroganti, c'è chi vuole portare gli italiani nell'abisso"

30 luglio 2020 a

Tra chi si schiera dietro l'hashtag #iostoconSalvini, che spopola su Twitter nel giorno del sì all'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Open Arms, c'è Maria Giovanna Maglie. La giornalista, per schierarsi con Matteo Salvini, usa toni durissimi e si spende in un parallelo storico. E scrive: "Sapete che questo comportamento illiberale, arrogante, stolto, questa ferita alla democrazia, gli si rivolterà contro?". La Maglie si rivolge ai suoi lettori e si riferisce a chi, in Parlamento, ha votato a favore del processo. Dunque, aggiunge: "Non è il 1993, neanche il 2011, gli italiani sanno di rischiare tutto, sanno chi vuole portarli nell'abisso e chi vuole salvarli", conclude. I riferimenti sono a Bettino Craxi e Silvio Berlusconi, entrambi "detronizzati" o depotenziati dalle mosse dalla magistratura.

