Giuseppe Conte e Olivia Paladino, una "farsa su commissione"? Il dubbio sulle foto al Circeo della coppia

06 agosto 2020 a

Eccoli al circeo, una breve pausa per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che si concede una puntatina al mare insieme alla sua fidanzata, la biondissima ed elegantissima Olivia Paladino, paparazzata in costume intero blu. Già, si parla dell'ultima paparazzata della coppia pubblicata dal rotocalco rosa Diva e Donna. Fotografie che "umanizzano" il premier, prima con t-shirt nera e poi a torso nudo, dolce e pieno di attenzioni per la sua Olivia. Ma sulla genuinità di quelle foto, Dagospia dubita. Infatti, definisce le immagini il "finto rubato di Conte al Circeo". Insomma, secondo Dago di rubato non ci sarebbe nulla: foto "su commissione", ovviamente graditissime a Diva e Donna, che farebbero parte di una sorta di strategia politica dove sarebbe fin troppo semplice individuare lo zampino di Casalino. Avrà ragione Dagospia?

