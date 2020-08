Lega, Alessandra Ghilseri: "Lockdown, dove si sgretola il sogno. Competizione Salvini-Zaia? Un bene per entrambi"

08 agosto 2020 a

a

a

Matteo Salvini conferma il suo calo nei sondaggi. Per Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, è ancora troppo presto per dire se Giorgia Meloni riuscirà nel tanto agognato sorpasso: "Fratelli d'Italia è ancora lontana di 10 punti" spiega la sondaggista in un'intervista al Fatto Quotidiano snocciolando le ultime rilevazioni: "La Lega è al 24,9 per cento (contro il 26,5 del 21 luglio), FdI al 14,9 (13,5) e Forza Italia al 6,8 (6)". Per il 61,5 per cento del totale degli elettori la crisi della Lega è irreversibile. A gettare benzina sul fuoco poi la caduta del governo con il Movimento 5 Stelle: "Non poter più realizzare promesse come la flat tax hanno scoraggiato molti elettori: lì il sogno ha iniziato a sgretolarsi. Salvini ha pagato non esser più nella stanza dei bottoni. Poi è arrivato il Covid e il conseguente lockdown - prosegue la Ghisleri -. È in quel periodo che il leader leghista ha perso più punti. Da una parte perché in un momento drammatico gli elettori tendono a stringersi attorno al governo in carica. Poi Salvini ha pagato il mancato contatto con la gente".

“Ha perso il suo tocco magico?”. Salvini, quanto cede alla Meloni in sole due settimane: sondaggio-Ghisleri, altro che crisi

Il monito della direttrice dunque non è dei migliori: "Se i voti diminuiscono, si sta sbagliando qualcosa". Nonostante tutto però c'è una certezza per la Ghisleri, ossia che "Salvini è ancora molto forte" e la competizione con Luca Zaia, altro big leghista, "potrebbe essere un bene per entrambi". Tutto questo fa pensare a una sola cosa in vista delle Regionali: "La partita in Toscana è aperta. E la Lega prenderà molti voti al Sud".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.