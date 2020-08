Maria Giovanna Maglie contro Andrea Scanzi e Giuseppe Conte: "Qui i cazzari sono due"

12 agosto 2020 a

Il Cazzaro verde è il libro che Andrea Scanzi definisce un “successo clamoroso”. In questi giorni il giornalista del Fatto Quotidiano è bersagliato per la foto da “leccacu***” (come l’ha definita Vittorio Sgarbi) scattata con Luigi Di Maio e rispettive compagne al termine di una “cena tra amici” in Sardegna. Proprio Sgarbi considera Scanzi “recidivo”, dato che l’anno scorso si era fatto immortalare tutto orgoglioso con Giuseppe Conte, mentre quest’ultimo teneva in mano l’ultima fatica letteraria del giornalista. Tale foto è stata pubblicata dal noto critico d’arte e poi rilanciata anche da Maria Giovanna Maglie, che è stata breve e coincisa nel suo commento: “Qui i cazzari sono due”.

