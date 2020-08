Bonus Inps, Giuliano Cazzola contro Pasquale Tridico a Stasera Italia: "Ha fatto una figura da cioccolataio"

14 agosto 2020 a

"Tridico ha fatto una figura da cioccolataio oggi". Giuliano Cazzola, ospite a Stasera Italia, ci va giù pesante con il presidente dell'Inps. Pasquale Tridico infatti, nella giornata del 14 agosto, è stato sentito alla Camera. Morale della favola? Non ha rivelato i nomi di chi ha richiesto il bonus incriminato.

Video su questo argomento "La notizia non è uscita dal sottoscritto". Tridico si difende sul caso del bonus ai parlamentari

La questione che tiene banco nello studio di Rete Quattro da Veronica Gentili è il bonus da 600 euro chiesto e ottenuto da alcuni parlamentari con partite Iva. "Il punto non è quanto guadagna o non guadagna un deputato", premette l'economista che non può fare a meno di lanciare una frecciatina all'opposizione: "Il tetto (al reddito ndr) Giorgia Meloni lo doveva chiedere subito, invece è stato inserito la terza volta". In sostanza, conclude Cazzola: "Un deputato che è già iscritto a un altro fondo di previdenza obbligatoria non ne hai diritto, quindi i parlamentari non dovevano farne richiesta".

