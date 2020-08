Giorgia Meloni, buon Ferragosto ai radical chic: "Che schifo", in due minuti demolisce la sinistra italiana

15 agosto 2020 a

a

a

“È proprio spiritosa lei”. Così Maurizio Costanzo si esprimeva un anno fa durante l’intervista con Giorgia Meloni. La quale è diventata una leader a tutti gli effetti e spicca per due qualità molto rare nei politici di oggi: la coerenza e l’autoironia. Per ferragosto l’ex ministra ha voluto fare gli auguri “anche i nostri amici radical chic” con una parodia musicale straordinaria, tratta proprio da quell’intervista con Costanzo. In particolare la leader di Fratelli d’Italia aveva risposto ad un articolo di Repubblica: “Per me è una medaglia se quel giornale dice che sto tra gli emarginati. Il problema della sinistra italiana è proprio quello che doveva stare dalla parte dei più deboli e invece si ritrova a Capalbio a mangiare caviale e bere champagne”.

Video su questo argomento La Meloni all'attacco sul bonus Inps: "Risposte non arrivate, Tridico e Conte si dimettano”

