Nicola Porro, Elettra Lamborghini e il vertice di governo sulle discoteche: "Nessuna bufala"

Il governo si prepara a chiudere le discoteche e ad invitare “caldamente” le Regioni a rispettare il dpcm del 7 agosto scorso. Negli ultimi giorni l’argomento è diventato scottante e ha spaccato l’opinione pubblica, ma l’esecutivo è determinato a imporre lo stop a tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali simili, all’aperto o al chiuso. “Non si tratta di bufale - commenta ironicamente Nicola Porro - vertice di governo sulle discoteche e Elettra Lamborghini cancella i concerti. La febbre del Covid sera”.

Il conduttore di Quarta Repubblica fa chiaramente riferimento alle due principali notizie di giornata, ovvero alla riunione tra il governo e le Regioni per assumere una volta per tutte una linea sulle discoteche e soprattutto alla decisione della nota ereditiera di annullare il suo tour estivo a causa del coronavirus. La Lamborghini è finita nell’occhio del ciclone per i concerti a Gallipoli in Puglia ed a Castelvetrano in Sicilia, dove i fan erano accalcati, ballavano e cantavano quasi tutti senza mascherina e senza distanziamento sociale. “Riconosco che non è il momento - ha dichiarato Elettra - ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”.

