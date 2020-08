Pietro Senaldi a In Onda, Parenzo gela tutti: "I migranti mangiano i cani? Anche Cruciani in Cina..."

21 agosto 2020 a

I migranti mangiano i cani? A In Onda si parla (ancora) del titolo di prima pagina di Libero che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi. "Il nostro inviato ha sentito di nuovo la signora - ha spiegato il direttore Pietro Senaldi, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese -, la signora ha confermato la sua versione. Il titolo non significa che tutti i migranti mangiano i cani, ma che a detta della signora alcuni migranti dell'hotspot di Lampedusa le hanno mangiato i cani".

Lapalissiano, e di fronte alle rimostranze di Parenzo, Senaldi è costretto a ribattere: "Voglio ricordare che in alcune parti del mondo i cani vengono mangiati, non è cannibalismo...". E qui Parenzo tira fuori un aneddoto a sorpresa che lascia tutti sconcertati: "Il nostro amico comune Giuseppe Cruciani una volta in Cina ha mangiato un cane, ma lei non ci farebbe un titolo". "Solo uno? - è la risposta sardonica di Senaldi - Non mi sembra una notizia...".

