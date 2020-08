Coronavirus, Mihajlovic e la foto con Briatore e Bonolis in Sardegna: rischio contagio di gruppo

23 agosto 2020 a

a

a

Il "focolaio sardo" di coronavirus colpisce tutti, anche i vip. Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna (a cui un anno fa fu diagnostica una leucemia) è risultato positivo dopo essere tornato dalle vacanze in Costa Smeralda. La scorsa settimana, Miha aveva incontrato in un locale Zlatan Ibrahimovic, e le foto del loro abbraccio avevano fatto il giro della rete. Ma c'è un'altra foto che ora, dopo la notizia della positività del tecnico, sta cominciando a girare vorticosamente sui social.

Una foto di gruppo, pubblicata da Flavio Briatore il 15 agosto. Si vedono, abbracciati, oltre al manager del Billionaire (che da lì a poche ore sarebbe stato chiuso proprio per la presenza di alcuni dipendenti positivi al Covid), lo stesso Mihajlovic, il conduttore Mediaset Paolo Bonolis (che sta trascorrendo le vacanze in famiglia in Costa Smeralda con la moglie Sonia Bruganelli), l'ex calciatore Dario Marcolin, il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia.

"L'estate di mer***a dell'anziano Briatore". Travaglio, esecuzione su commissione: come umilia sul Fatto Flavio l'anti-grillino

Marcolin era presente anche in un'altra foto di gruppo diventata triste simbolo del focolaio sardo, quella della partita di calciotto con il bomber del Napoli Andrea Petagna, contagiato, e altri calciatori tra cui alcuni del Tottenham.

Serie A e coronavirus, vacanza maledetta. "Occhio a questa foto": tutti contagiati?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.