Flavio Briatore ha contratto il coronavirus: "Le sue condizioni sono serie, ricoverato d'urgenza al San Raffaele di Milano"

Flavio Briatore è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. L'imprenditore sarebbe arrivato a Milano lunedì. Non si troverebbe in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono definite “serie”. Negli scorsi giorni Briatore si era reso protagonista di una polemica contro il governo e le sue misure previste per il contrasto al coronavirus, tra cui la chiusura delle discoteche. Tra questi anche il suo “Billionaire” in Sardegna, chiuso il 17 agosto. Ieri ci sono altri 52 casi di positività al Covid-19 tra il personale del locale di Porto Cervo di proprietà dell'imprenditore, Infine, ricorda l'Espresso che ha svelato in esclusiva la notizia del ricovero di Briatore. il propietario del Billionaire è stato anche protagonista d una partita di calcetto con altri vip lo scorso 15 agosto a Porto Cervo: tra questi anche l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid.

