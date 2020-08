Selvaggia Lucarelli su Flavio Briatore: "Accusa i venti della Sardegna? Patetico, tenta la fuga"

26 agosto 2020 a

Flavio Briatore sostiene di essere andato all’ospedale San Raffaele di Milano per una prostatite e intanto che c’era si è sottoposto al tampone per scoprire se è positivo al coronavirus. La versione dell’imprenditore del Billionaire è definita “patetica” da Selvaggia Lucarelli, che ormai sembra aver preso sul personale la questione, non risparmiando cattiverie. Stavolta però l’analisi è più lucida e ha ragione quando dice che Briatore alla domanda sulla polmonite sorvola: “Ora potrà dire che lui non ha proprio pensato al Covid perché aveva un’altra patologia e se la sfanga dall’accusa di aver sottovalutato i sintomi del Covid”.

Inoltre la giornalista di Tpi non perdona il noto imprenditore per aver accusato “i venti della Sardegna” come possibile causa della sua infezione da Covid: “Questa è la migliore. Non si è eventualmente contagiato per lo stile di vita avuto in Sardegna, per il focolaio scoppiato al Billionaire. È colpa del clima della Sardegna, maledetta isola ventosa che oltre a spingere le vele trasporta il virus come fosse polline”. In definitiva per la Lucarelli Briatore starebbe cercando di svicolare: “Non si assume responsabilità di alcun tipo. Ieri si è detto che magari Briatore avrebbe imparato qualcosa da questa brutta vicenda. A quanto pare ha imparato qualcosa, sì. Che laddove non ci si può giocare la carta dell’arroganza, ci si gioca quella della fuga”.

