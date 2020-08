Flavio Briatore, assessore Pd: "Ricoverato? Giustizia divina". Governano l'Italia con l'odio

26 agosto 2020 a

"Al mondo c'è una giustizia divina", polemiche per il post pubblicato dall'assessore Pd alla Mobilità del Comune di Bologna Claudio Mazzanti, che ha commentato così il ricovero di Flavio Briatore.

Nel posti Mazzanti scrive: "Vi ricordate cosa diceva Briatore sul Covid tutte invenzioni, contro il governo che applica misure di tutela contro la pandemia, contro i i sindaci che facevano chiudere le discoteche quando non rispettavano le norme di sicurezza, sembrava di sentire Salvini, la Meloni ecc... in peggio. Poi - ha aggiunto Mazzanti - ecco il risultato: 60 contagiati al Billionaire più lui, che giustamente se l'è preso il Covid, adesso vedrete farà meno lo sbruffone".

La senatrice della Lega Lucia Borgonzoni chiede le "scuse" e le "dimissioni" di Mazzanti, "perché al di fuori della simpatia o meno che si può provare per qualcuno, certe cose non si devono dire, ancora più se si è nelle istituzioni Due perché essendo assessore di un comune, accosta il fango delle sue parole a Bologna e questo non è ammissibile". Mentre Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, addita il post come "assolutamente inqualificabile, indegno di un rappresentante delle Istituzioni".

Su Twitter anche Giorgia Meloni definisce le parole di Mazzanti come "linguaggio inaccettabile e indegno per chi dovrebbe rappresentare un'istituzione. Caro Zingaretti, il PD per una volta prenderà provvedimenti contro questo assessore o nche stavolta fingerete di non vedere l'odio riversato in casa vostra?"

Critiche anche dai compagni di partito. "Flavio Briatore è quanto di più lontano dal mio modo di vivere, di essere e di pensare. Le sue parole sul Covid sono state di una gravità inaudita, ma le parole di odio o di esultanza per la sua positività al virus sono altrettanto sbagliate", ha commentato in una nota Francesco Critelli, deputato PD ed ex segretario del PD bolognese.

Mazzanti prova a difendersi spiegando che si è trattato solo di una "battuta" e di aver "augurato la morte a nessuno - non fa dietrofront Mazzanti -: spero stia meglio. L'agire di Briatore, nelle settimane scorse, è stato poco rispettoso nei confronti dei morti da coronavirus, dei lutti, e nei confronti di lavoratori che, durante l'emergenza sanitaria, hanno mandato avanti il Paese".

