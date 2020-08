Flavio Briatore, Alessandro Sallusti: “Stessa identica cosa di Zingaretti”, il linciaggio a comando della sinistra

26 agosto 2020 a

Alessandro Sallusti dice la sua sul caso Briatore e attacca i conformisti: "Se una cavolata la dicono i vertici della sinistra allora si tende a minimizzare e rimuovere; ma se la stessa cosa la dice - da imprenditore interessato al suo business - Flavio Briatore ecco che scatta il linciaggio che non si ferma neppure dopo il suo ricovero all'ospedale per subire accertamenti che non riguardano solo una leggera infezione Covid, ma soprattutto patologie pregresse".

Sallusti, nel suo editoriale sul Giornale, rimbrotta chi ha voluto prendere in giro il proprietario del Billionaire: "Limitare i contagi non è compito di Briatore e il governo, a mio avviso, bene ha fatto a non ascoltare i suoi appelli a tenere aperte le discoteche. Si è contagiato, Briatore, negando il problema? Può essere, è la stessa identica cosa successa a Nicola Zingaretti, colpito e semiaffondato dal virus di cui aveva negato con sprezzo l'esistenza e la pericolosità. Male che vada, Briatore (al quale auguriamo di tornare presto in pista anche se non da ballo) è pronto a candidarsi nel Pd", conclude ironicamente Sallusti.

