Matteo Salvini brutalizza Parenzo e Telese a In Onda: "Allora avete ragione voi, buona Festa dell'Unità"

27 agosto 2020 a

"Allora avete ragione voi, buona Festa dell'Unità". Matteo Salvini brutalizza in diretta David Parenzo e Luca Telese, conduttori di In Onda. "Il minor afflusso di migranti forse non deriva soltanto dalla sua gestione", lo provoca Parenzo. "Mi fa simpatia di assaltare anche la matematica", ironizza l'ex ministro degli Interni. "Quest'anno sono diminuiti gli sbarchi in Grecia, Spagna e Malta, solo in Italia sono aumentati. Cos'è cambiato dallo scorso anno?". "I flussi, se vengono dalla Siria...", ribatte Telese. "Ma i flussi tu li indirizzi, se in Grecia, Spagna e Malta ti dicono no e dall'Italia ti dicono 'Venite, che vi mettiamo su una nave da crociera...".

Quando Telese fa la battuta sulla Libia ("Risolva la guerra lì"), il leader della Lega allarga le braccia: "Quest'anno i flussi arrivano dalla Tunisia, non dalla Libia. Importiamo criminali". "Ma lì c'è crisi economica", tiene duro Telese. E appena Salvini sente queste parole, chiude il discorso: "C'è crisi anche in Italia, Telese, abbiamo 3 milioni di famiglie che non possono pagare il mutuo". Cala il sipario.

