Daniela Santanchè come Flavio Briatore? Soffiata sul Twiga: "La prefettura è stata informata", al via i controlli

Non solo Flavio Briatore, anche Daniela Santanchè rischia di vedere aperta un'inchiesta per la gestione del Twiga ai tempi del coronavirus. Il locale, sempre di proprietà dell'ex team manager della Formula 1 a Marina di Pietrasanta in Versilia (Toscana), di cui è socia anche la senatrice di Fratelli d'Italia, resta aperto. Sul club, infatti, come fa sapere Mario Cambiaggio, amministratore delegato della società Twiga srl, "sono arrivati gli esiti dei tamponi laringofaringei al personale del locale: sono tutti negativi al Coronavirus. Esprimiamo soddisfazione nell'apprendere che le misure che sono state adottate nell'arco di tutta la stagione siano state efficaci e abbiano portato a un risultato più che eccellente". E conclude: "Il Twiga rimane aperto come ristorante fino alla seconda settimana di settembre".

Secondo il quotidiano di Marco Travaglio i guai potrebbero però essere dietro l'angolo, perché a quanto risulta è stata informata la Prefettura di Lucca che sta svolgendo accertamenti. Nel mirino il concerto del cantante Nek svoltosi giovedì sera, dove dalle foto non risulta alcun distanziamento sociale e alcuni partecipanti ballano privi di mascherina.

