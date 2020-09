Coronavirus, i dubbi di Emilio Fede su Silvio Berlusconi: "Impossibile che glielo abbiano attaccato i figli"

03 settembre 2020 a

Mistero intorno al contagio da coronavirus di Silvio Berlusconi. Ad alzare la cortina di dubbi è lo storico amico Emilio Fede, 89 anni, ai domiciliari per favoreggiamento alla prostituzione nel caso Ruby, è stato intervistato dal quotidiano La Stampa.

Alla domanda se possa essere stato infettato da Flavio Briatore risponde:Impossibile saperlo. Con lui eravamo amici, ma da quando ho avuto problemi giudiziari non l'ho più sentito. Non so neanche se con Berlusconi siano tanto amici". Un'altra ipotesi è che possa essere stata la figlia Barbara a contagiarlo, che ne dice? "Improbabile, i figli gli vogliono così bene che saranno stati sicuramente attenti".

"Sono preoccupato". Berlusconi positivo, l'ammissione di Maroni in diretta tv non promette nulla di buono

Quanto all'amicizia con Berlusconi spiega di non vederlo da tempo "tra di noi si sono messi i gelosi". L'amicizia è rovinata? "Rompono tutti con questa domanda, ma il nostro rapporto non finirà mai. Per questo ogni tanto ci sentiamo ancora".

