Daniela Santanchè a L'aria che tira, mascherina di pizzo? Sconcerto per Myrta Merlino: "Cosa vi devo dire..."

09 settembre 2020 a

Momenti di imbarazzo e sconcerto a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. In collegamento c'è Daniela Santanchè. O meglio, dovrebbe esserci. Ad un certo punto la conduttrice la chiama in causa: "Scusatemi, passo un attimo da Daniela Santanchè. La stiamo seguendo". Dunque la pitonessa di Fratelli d'Italia appare sullo schermo, con la mascherina che potete vedere nel video qui sotto. Mascherina di pizzo che lascia un poco interdetta la Merlino: "Ah beh, che bella mascherina di merletto che si è messa Santanchè", afferma. Ma il collegamento è saltato. "Continua a non sentirmi. Santanché? Eh no ragazzi, non mi sente. Sembra una comica, che ve devo di'...", chiosa Myrta Merlino. E cala il sipario.

