Mes, Stefano Bonaccini a Giuseppe Conte: "Porti la questione in Parlamento"

Stefano Bonaccini è il personaggio che dentro il Pd con più determinazione interpreta l’alleanza con il M5s in termini competitivi, senza complessi di inferiorità e sulla questione del Mes è chiaro: "Il Movimento 5 stelle intende restare a guardare, preferendo aggiungere il proprio niet a quello strumentale delle destre? Il presidente Giuseppe Conte ha detto che potrebbe portare la questione in Parlamento: lo faccia e lì ognuno si assuma le sue responsabilità davanti agli italiani". Sulla scuola il governatore dell'Emilia Romagna spiega che: "A posteriori, tutto si può fare meglio. Si è però dimenticato troppo in fretta che in questi sei mesi è stata gestita una pandemia senza precedenti e credo che il governo abbia fatto complessivamente bene".

"Perché vuole il rimpasto. A tutti i costi". La fonte del Pd rivela il gioco sporco: l'uomo che terrorizza Zingaretti

Nell'intervista rilasciata alla Stampa si parla anche della possibile leadership del Pd, a 10 giorni dal voto, "Non ci penso. Faccio il presidente della mia Regione e contemporaneamente quello della Conferenza delle Regioni italiane e dei Comuni e delle Regioni d’Europa: basta e avanza". Infine una replica a Roberto Saviano, severo con Zingaretti e con Di Maio: "Ammiro il coraggio di Saviano, il suo rigore. Ma stavolta ha utilizzato parole e toni che mi sono parsi proprio fuori misura. E abbiamo tutti bisogno di ritrovare una misura, invece", ha concluso Bonaccini.

