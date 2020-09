Alberto Zangrillo contro Vauro a L'aria che tira: Berlusconi e il coronavirus, vignetta vergognosa: "Qualcuno deve..."

14 settembre 2020 a

a

a

"Zangrillo dice che il virus è morto", "Non è sopravvissuto a Berlusconi". La vignetta di Vauro in diretta a L'aria che tira, speciale Notte prima degli esami, non piace ad Alberto Zangrillo. Il professore del San Raffaele, medico curante di Silvio Berlusconi, è in collegamento con Myrta Merlino e interviene subito, pacato ma deciso.

"Un azzardo". Zangrillo, nuovi guai. Berlusconi morto a marzo? Ripreso dal presidente

"Qualcuno deve prendersi la briga di spiegare una curva di eccesso di mortalità che quando io ho parlato fondamentalmente non esisteva già più. Erano tutti pronti a vedere sulla sfera una seconda ondata, che stasera stiamo invece facendo di tutto per scongiurarla. Possiamo essere curati e dobbiamo crederci, al di là della presenza del vaccino, quando arriverà. Noi siamo già pronti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.