Carlo De Benedetti a Piazzapulita: "Draghi premier? Non accetterà mai. Conte, nani e ballerine"

25 settembre 2020 a

a

a

"Mario Draghi non accetterebbe mai di fare il presidente del consiglio". Carlo De Benedetti, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, chiude la porta al "Cavaliere bianco". "Io lo conosco bene, ho sempre considerato ridicolo chi sperava in Draghi come presidente del consiglio e questo parlamento peraltro non lo voterebbe mai".

"Solo in un caso drammatico". De Benedetti ha già deciso il futuro dell'Italia e di Mario Draghi: la sparata

Al di là delle alternative ("Penso che anche all'interno del governo ci siano persone competenti e che debbano avere maggior peso nelle decisioni del governo"), l'Ingegnere picchia duro su chi a Palazzo Chigi c'è già, Giuseppe Conte. "Uno che organizza Villa Pamphili, ritrovo di nani e ballerine, non penso possa avere una visione per il Paese. Non mi importa nulla di Conte, io ho un altro problema: chi preparerà i progetti per il rilancio dell'Italia e presenterà i piani a Bruxelles. L'inizio è stato il contrario della procedura che si sarebbe dovuta adottare".





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.