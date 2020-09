Massimo Giletti a L'aria che tira contro il reddito di cittadinanza: "Roba da Sudamerica, così nasce un paese di nullafacenti"

29 settembre 2020 a

No, a Massimo Giletti il reddito di cittadinanza non piace e non usa giri di parole per spiegarlo. Siamo a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove alla luce degli ultimi scandali che hanno travolto l'assegno ai nullafacenti, il conduttore di Non è l'Arena punta il dito: "Non bisogna creare una mentalità di sussidio sudamericana, non funziona. Ai politici dico di andare a fare un girro per le province", premette Giletti. Dunque, riferendosi alle recenti proposte per modificare il reddito di cittadinanza, aggiunge: "Ci sono già stati quattro tentativi per cambiare il sistema dei centri per l'impiego e sono falliti. È evidente che il lavoro lo creano le industrie". Infine, Giletti ripete il suo appello: "Abbassate i sussidi, altrimenti creiamo un Paese che non vuole più sacrificarsi per lavorare". Inappuntabile.

