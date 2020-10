L'aria che tira, Pietro Senaldi contro il M5s Giarrusso: "Questi sono dati, lei parla a caso". Il grillino sbrocca: che figuraccia

07 ottobre 2020 a

a

a

Pietro Senaldi e Dino Giarrusso hanno avuto uno scontro piuttosto acceso in diretta a L’aria che tira, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7. Parlando della Lombardia, il grillino si è lanciato nel solito attacco politico: “È la regione che ha affrontato peggio il Covid, il governatore Attilio Fontana ha fatto avere alla ditta della moglie del cognato degli appalti sui camici facendo un grande pasticcio, un casino assoluto”. Poi il discorso si è spostato sull’eventuale seconda ondata, che per ora non sembra preoccupare la Lombardia che, come sottolineato da Senaldi, ha 30 ricoverati in terapia intensiva: meno di quelli di Lazio e Campania.

Il dibattito si è però infiammato quando si è affrontato l’argomento dei vaccini per l’influenza che sembrerebbero non bastare per tutti i lombardi più a rischio. “Io ho enunciato dei dati - ha dichiarato il direttore di Libero - e Giarrusso per dieci minuti ha parlato senza dire un solo dato, quindi io ho fatto giornalismo e lui politica”. “Ma se la dottoressa l’ha smentita, le sta dando della bugiarda?”, ha attaccato il grillino. “Non è sua competenza difendere la dottoressa, è laureata e probabilmente ha studiato più di lei, sa difendersi da sola. Se riterrà opportuno smentirmi lo farà, ma non è competenza di Giarrusso difenderla”. Ovviamente l’eurodeputato dei 5 Stelle è scaduto nella maleducazione interrompendo continuamente Senaldi e costringendo la Merlino ad intervenire: “Eviterei un litigio sulla dottoressa che ha detto la sua, non facciamo caciara inutile”.

"Simbolo della sciatteria". Contro il coronavirus, questa roba a Napoli: Myrta Merlino, uno sfogo con pochi precedenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.