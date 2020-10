Papa Francesco bacia mani senza mascherina nell'udienza al chiuso. Il vaticanista: "Immagini inquietanti"

07 ottobre 2020 a

Papa Francesco durante l’udienza del mercoledì si è presentato nuovamente senza mascherina. Dopo essersi avvicinato ad alcuni parroci appena ordinati è stato immortalato mentre baciava le loro mani. Il commentatore vaticano Robert Mickens, scrive Dagospia, ha twittato una foto del Papa, commentando: "Immagini molto inquietanti dal Vaticano oggi. Il Papa senza mascherina a una udienza al chiuso con un gran numero di persone, molte delle quali si abbassano la maschera per parlare con lui. E il papa bacia le mani dei sacerdoti recentemente ordinati ...". Il Pontefice ha indossato raramente la maschera dall'inizio della pandemia e non si è tirato indietro davanti a folle di persone che si ammassano per richiamare la sua attenzione, indossando mascherine in modo errato.

