Le Iene, l'affondo di Selvaggia Lucarelli: "Non è molto diverso dal pisciare sulla foto". Lo sfregio, un caso a Italia 1

Selvaggia Lucarelli è stata protagonista di un episodio piuttosto sgradevole di recente: un uomo ha urinato sulla sua foto riprendendo tutto con il cellulare e poi ha postato il video su Instagram, invitando i suoi 25 mila follower a taggare la giornalista. Questa, però, non è stata l'unica volta in cui la Lucarelli si è sentita sminuita come donna. In un'intervista a Leggo, infatti, ha accusato Le Iene - il programma di Italia 1 - di aver fatto la stessa cosa: "Hanno mandato in onda un servizio in cui volevano convincere il mondo che il Blue Whale non fosse una bufala come ho sostenuto in un articolo. Hanno risposto a tre persone che li hanno criticati: Matteo Renzi chiamandolo con il proprio nome, Aldo Grasso chiamandolo con il proprio nome, e a me chiamandomi 'la giudice di Ballando con le stelle'". La giornalista l'ha definito un modo furbo di sminuire una donna nella propria professionalità, di toglierle autorevolezza. "Non è come pi****re sulla foto di una donna - ha precisato - ma non è nemmeno tanto diverso, siamo in quella sfera lì. Quel signore lo ha fatto con i suoi strumenti, Le Iene con i loro".

La giornalista ha poi raccontato che quello della foto non è un episodio isolato. E' stata oggetto di duri attacchi anche dopo aver contribuito a far chiudere due gruppi Facebook, "Sesso droga e Pastorizia" e "Welcome to Favelas": "Dopo aver denunciato alcune pagine Facebook molto violente, ho subito migliaia di insulti al giorno, con telefonate e minacce, io mi sono sentita molto sola". Selvaggia Lucarelli, infine, ha ammesso di avere paura: "L’idea che prima o poi possa succedermi qualcosa c’è. Un po’ di timore soprattutto quando partecipo a eventi pubblici".



