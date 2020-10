Coronavirus, morto il padre di Francesco Totti: era ricoverato allo Spallanzani di Roma

12 ottobre 2020 a

Un grave lutto ha colpito Francesco Totti e tutta la sua famiglia. Nelle scorse ore è venuto a mancare Enzo, papà dello storico numero dieci e capitano della Roma. Stando a quanto riportato da Il Tempo - che è stato il primo a dare la notizia - il genitore del campione giallorosso era ricoverato all’ospedale Spallanzani dopo essere risultato positivo al coronavirus. Enzo Totti è stata una figura importante anche per il Francesco calciatore oltre che uomo: era spesso presente a Trigoria durante la lunghissima carriera del figlio, celebri sono le sue incursioni negli spogliatoi per offrire la pizza quando arrivava il giorno del compleanno del capitano giallorosso. Il lutto per Totti arriva proprio a pochi giorni dall’anteprima assoluto alla Festa del Cinema di Roma di “Mi chiamo Francesco Totti”, l’atteso documentario del regista romano Alex Infascelli: l’appuntamento è per il 17 ottobre con due eventi paralleli in sale diverse per permettere al maggior numero di spettatori di assistervi.

