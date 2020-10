Dario Galli a L'Aria che tira, 40 minuti di attesa prima dell'intervista: "Myrta Merlino, lei è la mia stella polare"

14 ottobre 2020 a

"Vi ho ascoltato con piacere per 40 minuti". Il leghista Dario Galli, in collegamento con L'aria che tira, esordisce così e Myrta Merlino coglie "un po' di ironia nelle sue parole". Dopo la lunga attesa, dunque, l'intervista pare destinata a proseguire all'insegna del nervosismo, come accaduto 24 ore con Matteo Salvini. Ma Galli, da gran signore, esclude subito ogni polemica: "Per me lei è la numero uno, la stella polare della televisione".

Tarallucci e vino, dunque, ma non con Dino Giarrusso. L'esponente del Movimento 5 Stelle viene letteralmente brutalizzato da Galli: "Sono convinto che chi è al governo faccia le cose in buona fede, il problema non è assolutamente questo", spiega il leghista, destando la soddisfazione del grillino. "Il problema è che non sono capaci. Chi è al governo non è che vuole il male del Paese, ma non è capace di fare il bene". E la faccia dell'ex Iena è tutto un programma.

