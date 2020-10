Nicola Porro contro Massimo Galli: "Il non necessario andrà tolto? detto da uno che militava nel movimento studentesco dovrebbe preoccupare"

18 ottobre 2020 a

Dopo la durissima battaglia in televisione della scorsa settimana, continua la "rissa" tra Nicola Porro e Massimo Galli, l'infettivologo del Sacco di Milano. Lo scontro ora va in scena su Twitter, si tratta in verità di un attacco unilaterale rivolto dal giornalista all'esperto. Nel mirino di Porro un'intervista di Galli al Corriere della Sera, in cui parlando dell'emergenza coronavirus e delle misure da adottare per contenerla ha affermato che "a breve il non necessario andrà tolto". Insomma, Galli come sempre si mostra pessimista. E Porro passa all'attacco. "Galli: a breve il non necessario andrà tolto, dice oggi il noto Virostar - premette il giornalista su Twitter -. Detto da uno che militava nel movimento studentesco e che considerava un pericolo le amministrative, dovrebbe preoccupare", picchia durissimo. Il doppio riferimento di Porro è alla militanza in gioventù di Galli e all'appello pre-voto a rimandare le elezioni. E la guerra continua.

