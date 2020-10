Antonio Maria Rinaldi, la sparata: "La foto dell'orologio di Conte? O è una patacca, o conferenza stampa registrata"

19 ottobre 2020 a

Un dettaglio scatena il web. E dopo molti cinguettii ecco piovere anche quello di Antonio Maria Rinaldi, il vulcanico europarlamentare leghista. Si torna alla conferenza stampa di Giuseppe Conte di domenica sera, la presentazione del dpcm. Conferenza stampa avvenuta intorno alle 21.30. Peccato che, almeno stando alle immagini, il suo orologio sembra fermo alle 17.50. Ed è su questo dettaglio che Rinaldi si concentra. "I casi sono due: o Conte al polso ha un orologio che è una patacca oppure la conferenza stampa di ieri sera delle 21.30 era stata registrato alle 17.50", la spara. Impossibile che la conferenza stampa fosse registrata: c'erano decine di giornalisti e sostanzialmente tutte le tv d'Italia collegate in diretta. Insomma, probabilmente l'orologio di Conte è "una patacca", per dirla alla Rinaldi, o più semplicemente si era scaricata la pila. Ma tant'è, il leghista aggiunge: "L’aver telefonato a Salvini per 60 secondi poco prima di apparire in TV è stata comunque una presa in giro!".

