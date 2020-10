Matteo Salvini contro Domenico De Masi: "Svecchiare la popolazione italiana con i clandestini? Avanti, c'è posto"

20 ottobre 2020 a

Contro il sociologo grillino Domenico De Masi si schiera Matteo Salvini. Il punto è che in una ricerca per il M5s, De Masi ha messo nero su bianco quanto segue. Una sorta di appello: "Svecchiare la popolazione italiana accogliendo stranieri giovani e giovanissimi e avviando una seria politica di formazione e integrazione". E ancora: "Gli immigrati entreranno sempre più nelle case degli italiani come sostegno irrinunciabile per l'accudimento dei bambini e degli anziani". Tesi dalle quali ovviamente il leader della Lega dissente. E così, Salvini rilancia sui social le parole di De Masi e le commenta: "Complimenti ai 5 Stelle. Oltre alla decrescita felice adesso propongono lo svecchiamento della popolazione italiana con immigrati clandestini giovani e giovanissimi. È proprio quell’iniezione di fiducia e di orgoglio nazionale di cui ha bisogno il Paese... Avanti, c’è posto!", conclude polemico Matteo Salvini.

