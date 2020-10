DiMartedì, Giovanni Floris costretto a togliere l'audio a Pierluigi Bersani: "Si calmi, dove crede di essere?"

21 ottobre 2020 a

Un Pierluigi Bersani più scatenato del solito ha messo in difficoltà Giovanni Floris durante la diretta di DiMartedì su La7. L’ex segretario del Pd si è speso con gran vigore a difesa del governo per quanto riguarda la sanità nazionale: “Io ritengo che essere riusciti in tre mesi a raddoppiare i macchinari per le terapie intensive - sapendo che ci vogliono i piani delle regioni e l’assenso del ministero, con alcune regioni che ce la fanno e altre che devono andare da un commissario - andrebbe segnalato come una sorta di miracolo”. A queste ultime parole è seguito un brusio da parte degli altri ospiti in studio, al punto da costringere Floris ad intervenire: “Calmi tutti, qual è il passaggio? Dice Bersani…”, ma non riesce ad andare avanti perché l’ex ministro continua a parlare a macchinetta. “Guardate, abbassiamo tutti e andiamo a me - ha chiesto il conduttore alla regia - Bersani si calmi, non la sentono, sembriamo tornati ai tempi di Ballarò”. Neanche con l’ironia è stato però possibile fermare il monologo dell’ex segretario del Pd.

