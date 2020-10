Sondaggio di Alessandra Ghisleri: lockdown, per il 52,7% degli italiani è tutta colpa di Conte e del governo

22 ottobre 2020 a

Gli italiani mettono Giuseppe Conte alla gogna. Il motivo, ancora una volta, è il lockdown bis. Stando al sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri la seconda chiusura del Paese è solo colpa del governo. "Secondo Lei - è la domanda posta dalla direttrice di Euromedia Research per La Stampa - le istituzioni nazionali e regionali ci stanno portando, passo dopo passo, piano piano, verso il lockdown totale?" La risposta è netta: per il 52,7 per cento degli italiani sì, per il 28,7 no mentre il 18,6 non sa rispondere.

La spiegazione delle cifre sembra scontata: i giallorossi non hanno imparato nulla dalla prima ondata di coronavirus. Anche in questo caso la maggioranza (il 53 per cento) è certa che il nostro Paese si è fatto cogliere impreparato soprattutto dal punto di vista sanitario. Ma c'è di più perché ad accusare l'esecutivo ci pensano niente di meno degli elettori della stessa maggioranza. Più chiaro di così.

