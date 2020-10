Enrico Mentana, indiscreto TgLa7 su Giuseppe Conte: "Quando annuncerà il lockdown", segnatevi questa data

30 ottobre 2020 a

“L’annuncio del lockdown potrebbe arrivare già mercoledì prossimo, quando Giuseppe Conte parlerà alla Camera”. Così Enrico Mentana ha aperto il Tg di La7, offrendo un’indiscrezione importante sulle prossime mosse del premier. Secondo il direttore la serrata nazionale - anche se “light” sull’esempio di Francia e Germania - è ormai inevitabile: resta da decidere solo come, quando e per quanto. Nelle scorse settimane Conte aveva dichiarato a più riprese che il governo avrebbe fatto tutto il possibile per scongiurare un altro lockdown, ma alla fine si è dovuto arrendere all’evidenza di una situazione epidemiologica fuori controllo in gran parte del territorio nazionale: i numeri ormai iniziano ad essere gli stessi dello scorso marzo, ma stavolta i tentennamenti sono tanti e potrebbero costar caro a livello di vite umane. Per questo secondo Mentana il premier potrebbe decidere di rompere gli indugi nella giornata di mercoledì 4 novembre: il dilemma è se approfittare o meno dell’appuntamento parlamentare per annunciare un’ulteriore stretta, che partirebbe poi da lunedì 9 novembre. In ogni caso Conte sa bene che la sua promessa del “non sarà mai più come a marzo” crollerà definitivamente nel momento in cui annuncerà il lockdown: anche se ormai è già stata superata dagli eventi, con l’Italia che sta rivivendo esattamente le stesse fasi drammatiche della scorsa primavera.

