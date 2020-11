Coronavirus, Matteo Bassetti contro il governo a Live Non è la d'Urso: "Meno annunci e più decisioni"

Francesco Fredella 02 novembre 2020 a

Contagi. Paura e tanta gente - lavoratori di ogni tipo- con la spada di Damocle puntata sulla testa. Intere categorie in ginocchio a causa del Covid. A Milano continuano le proteste dei lavoratori autonomi che, in collegamento con il talk di Barbara d’Urso, Live-Non è la d'Urso, urlano: "Non staremo inermi a guardare la nave che affonda". Ma nella puntata di domenica 1 novembre del programma di Canale 5 ci pensa il prof. Matteo Bassetti a sparare una cannonata al governo.

“Per quello che è successo aspetterei. Meno annunci, più decisioni. Bastava, mesi fa, dire di muoversi in base all’Rt. Bisognava intervenire due mesi fa, i territori non sono uguali”, dice Bassetti in quella che pare una frecciatina a Conte in tv per i dpcm. Poi tira dritto contro la chiusura delle scuole. “Ragioniamo sulla didattica a distanza, ma elementari e asili vale la pena lasciarli aperti. Mica sono tutti scemi in tutto il resto d’Europa”, continua.

