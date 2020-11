Olivia Paladino, Dagospia e la segnalazione anonima: "Fugge dalle Iene in un supermercato, nasconde la borsa". Sospetto pesante

03 novembre 2020 a

Siluro congiunto Iene e Dagospia su Olivia Paladino, compagna del premier Giuseppe Conte. Alla redazione di Dago arriva la segnalazione di un lettore che ha intercettato la bionda first lady lunedì mattina 26 ottobre letteralmente "in fuga" da Filippo Roma, inviato dello show di Italia 1. Roma "faceva delle domande a una signora bionda vestita sportiva che poi ho capito che era Olivia Paladino la fidanzata del premier Giuseppe Conte", spiega il lettore. Olivia, per sottrarsi alla Iena, "è entrata nel supermercato che c’era lì vicino mentre Filippo Roma è stato buttato fuori". A quel punto il lettore incuriosito entra dentro e registra tutto. Il video viene pubblicato da Dagospia e mostra, come spiega chi l'ha girato, "delle persone eleganti" arrivare "in soccorso della Paladino". "Ho sentito che parlava con uno di loro del borsone che aveva con sé. Alla fine ha lasciato la borsa a uno del supermercato che sembrava conoscere bene, ha detto che le serviva la mattina dopo e che poi sarebbe andata a riprenderla una delle guardie che era con lei". "Che c’era dentro la borsa? Non voleva che fosse vista con quella borsa? Dove stava andando?", domanda l'anonimo segnalatore. E la risposta di Dagospia è pesantissima. "Oltre ad aver chiamato la scorta di Palazzo Chigi come se fossero i suoi bodyguard personali, la pallida Paladino si andava per caso ad allenare in una palestra il giorno dopo che il suo compagno aveva decretato la chiusura di tutte le strutture sportive al chiuso d'Italia? Sarebbe piuttosto grave…".

