Dpcm, la foto con cui Guido Crosetto imbarazza Giuseppe Conte: "Apro o non apro? Esco o non esco?"

04 novembre 2020 a

Le misure del nuovo Dpcm slittano a venerdì 6 novembre. Un annuncio, quello di Giuseppe Conte, che provoca l'ilarità (giusto per non piangere) di molti. Tra questi a ironizzare c'è anche Guido Crosetto che non può fare a meno di notare l'ennesimo dietrofront dei giallorossi. Il fondatore di Fratelli d'Italia, oggi imprenditore, pubblica su Twitter una foto raffigurante una margherita e al posto del classico "m'ama, non m'ama", ci finisce il più adatto: "Apro o non apro? Esco o non esco?" in riferimento al decreto ministeriale che vede l'Italia piombare nuovamente in nuove limitazioni.

Peccato però che come al solito il presidente del Consiglio non abbia ancora informato le regioni su quale fascia siano. Se rossa, come potrebbero esserlo Lombardia e Piemonte, non ci sarà solo il coprifuoco alle 22, ma anche la chiusura di tutte le attività non alimentari, fatta eccezione per le attività che riguardano la cura della persona.

