Guido Crosetto contro Arcuri e Conte: "I soldi per i posti letto arrivati solo il 10 ottobre"

Alessandra Sardoni punge Guido Crosetto. "È giusto che in questo momento il centrodestra abbia un atteggiamento molto polemico?" chiede la conduttrice di Omnibus al fondatore di Fratelli d'Italia che, in men che non si dica, sistema il governo: "Io lo dico da otto mesi, ma un conto è polemizzare, un conto è evidenziare i problemi". Poi l'imprenditore ricorda alla conduttrice di La7 che lo scontro in questi giorni è tra Stato e Regioni e non tra maggioranza e opposizione.

"Noi brutos e irresponsabili? Allora chiudi il Parlamento": farsa di Conte, furia di Crosetto

E ancora puntualizza Crosetto: "Stiamo inseguendo ogni giorno il virus, manca una linea chiara e una logica di trasparenza. Ci sono regioni che non tracciano i contagi e invece che essere inserite precauzionalmente in zona rossa, finiscono in zona gialla". Poi Crosetto lancia una frecciatina a Domenico Arcuri: "I soldi per i posti letto sono arrivati il 10 di ottobre, come potevano le regioni far fronte all'emergenza?". Più chiaro di così. Infine il punto dopo il vertice di governo. Secondo l'imprenditore qui sono ristabiliti e chiariti i rapporti di forza nell'esecutivo dopo le regionali: "Ora il governo durerà fino al 2023 con un PD più forte e un Conte più debole".

