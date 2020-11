Matteo Renzi a L'aria che tira, la rosa rossa di Myrta Merlino: "Ma Tardelli non si arrabbia?"

06 novembre 2020 a

Matteo Renzi è stato ospite de L’aria che tira, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7. La padrona di casa lo ha accolto così: “Stamattina ho letto che ieri, dopo 14 mesi, lei si è recato a Palazzo Chigi per la prima volta e pare che ci sia stato un momento di grande emozione quando è entrato perché era una vita che non lo vedevano. Da quando è nato il governo giallorosso non era andato neanche una volta a trovare Giuseppe Conte?”. “No, non ci ero più tornato da quando mi ero dimesso quattro anni fa”, ha risposto Renzi, che ha aggiunto: “Però le emozioni le terrei per cose più serie”. Poi la Merlino ha tirato fuori una rosa da regalare all’ex premier con un intento ben preciso: “Uscendo da Palazzo Chigi, Conte ha detto ‘se son rose fioriranno’, allora aspettiamo di vedere se fiorisce questa rosa”. Renzi è apparso un po’ sorpreso da questo gesto e ci ha scherzato su: “Io che ricevuto da una gentile signora come lei una rosa rossa, se Tardelli non si arrabbia è un dono speciale questo, chiederemo il permesso anche a mia moglie”.

