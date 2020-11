Annalisa Chirico, cos'è successo con Edward Luttwak: "Se lo fanno Floris o Formigli va bene, giornalismo maschilista"

06 novembre 2020 a

a

a

Annalisa Chirico ha deciso di sfogarsi in un video per quanto accaduto sui social dopo l’intervista a Edward Luttwak. “In Italia funziona così - ha esordito - se Giovanni Floris o Corrado Formigli invitano quel politologo americano per esprimere le sue opinioni su Italia e Stati Uniti, e in questo caso sulle elezioni presidenziali, va bene. Se lo intervisto io per lachirico.it - ha accusato la giornalista - non va bene. Luttwak ha espresso le sue opinioni, che a volte sono forti e che talvolta condivido. In questo caso ha detto che gli afroamericani della classe media che hanno lavoro, famiglia e vivono nella legalità avrebbero votato per Trump, mentre quelli più criminali per i democratici. Questa è stata la sua analisi - ha sottolineato la Chirico - eppure sui social tanti giornalisti di più o meno vana gloria si permettono di darmi lezioni di giornalismo. Evviva la libertà, la democrazia e il pluralismo delle idee”, ha chiosato la giornalista de Il Foglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.