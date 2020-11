Stefano D'Orazio morto di coronavirus, Selvaggia Lucarelli: "Morto un anziano improduttivo". Raffica di insulti per questo tweet

07 novembre 2020 a

a

a

È morto Stefano D’Orazio, ma Selvaggia Lucarelli non resiste alla tentazione di buttarla in politica. Su Twitter la blogger e penna di Fatto quotidiano e Tpi annuncia la scomparsa del 72enne mitico batterista dei Pooh, a causa del mix tra coronavirus e malattie pregresse. "Uno dei tanti anziani improduttivi del paese. Con il pil dei Pooh saremmo usciti dalla crisi economica in due giorni", ironizza Selvaggia, con chiaro riferimento alla proposta del governatore della Liguria Giovanni Toti di "isolare a casa" gli anziani per proteggerli dall'epidemia.

"Il Covid ha colpito ancora". Addio D'Orazio, batterista dei Pooh: tracollo in poche ore, la morte che sconvolge l'Italia

Una vicenda che ha fatto scalpore e che la Lucarelli continua a cavalcare. Stavolta, però, nella maniera sbagliata. E infatti sono centinaia i commenti di chi definisce il post "fuori luogo", per usare l'espressione più garbata. Il clima è talmente teso che deve intervenire dopo 3 ore Lorenzo Biagiarelli, compagno della Lucarelli: "Non avevo mai visto così tanti analfabeti in un solo posto come tra le risposte a questo tweet".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.