Nunzia De Girolamo a Non è l'Arena: "Così si inc***o ancora di più". Durissima contro il governo

09 novembre 2020

a

a



"Abbiamo un paese spaccato a metà". Nunzia De Girolamo, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, fotografa la situazione drammatica di questo secondo "lockdown di fatto" di cui risentiranno soprattutto determinate categorie, ristoratori in testa.

De Girolamo positiva, ansia da Covid a Palazzo Chigi: "Solo due giorni fa, suo marito Boccia...". Disastro?

"I medici ci chiedono il lockdown perché sono esausti - sottolinea l'ex ministra dell'Agricoltura, ma dall'altra ci sono i ristoratori, categoria a cui abbiamo già chiesto sacrifici. Riduzione di tavoli, termoscanner, misure di sicurezza, nei mesi scorsi hanno speso soldi e oggi gli chiediamo ulteriori sacrifici. Loro sono disposti a farli, ma ci chiedono: oggi lo Stato dov'è? Ci garantisce che da qui a un anno saremo aperti? Il governo non può dire 'la Francia non ha il nostro debito pubblico', perché così si inca***no ancora di più. Quei ristoratori sono italiani come tutti gli altri".

