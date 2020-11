Romano Prodi a DiMartedì: "Italia scombinata e governo debole. Stato e Regioni, il sistema non tiene più"

10 novembre 2020 a

"Siamo messi male". Romano Prodi non può nascondere la propria preoccupazione per lo stato in cui l'Italia affronta la seconda ondata di coronavirus. Una debolezza strutturale, tutta politica. "Il Paese è scombinato - spiega il professore, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì -, abbiamo per la fine dei partiti delle combinazioni casuali al governo".

"Una debolezza insita nel governo, e quando arriva il dramma non si può ricomporre tutto in un giorno solo. Questa debolezza è insita nel sistema, in un rapporto tra Stato e regioni che non tiene più. Prima si attacca lo Stato, ora si vede che le regioni non si mettono d'accordo. Bisogna ricomporre il Paese, tornare a una lotta politica tra un governo riformista e un governo conservatore, e che il governo abbia il potere per un tempo sufficiente a mettere in atto le cose di cui stiamo parlando adesso".

