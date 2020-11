Roberto Saviano a DiMartedì: "L'incompetenza del governo. Il ministro Speranza fa un libro, come si fa?". Anche Floris spiazzato

10 novembre 2020 a

"In questa seconda fase si sente l'incompetenza". La situazione italiana è talmente tragicamente grottesca che anche Roberto Saviano non può che sbottare contro l'esecutivo, tanto da spiazzare lo stesso Giovanni Floris. "L'incompetenza?", chiede allo scrittore, autore di Gomorra e dell'ultimo Gridalo.

"Beh, il ministro aveva addirittura pubblicato un libro, poi si è fermato, in cui si parlava di Italia come modello. No, come si fa?". Il riferimento è al ministro della Salute Roberto Speranza. "La sanità che funziona è retorica. Al Sud, quando funziona, si poggia solo sull'eroismo dei singoli medici e la passione dei singoli infermieri, ma nasconde il resto. Gli ospedali stanno letteralmente scoppiando".





