Pierpaolo Sileri, impensabile confessione a Un giorno da Pecora: "Mio figlio di 16 mesi mi vede in tv e mi chiama cacca"

Pierpaolo Sileri, ospite di Un giorno da Pecora in onda su Rai Radio 1, ha parlato delle prossime festività natalizie in piena emergenza coronavirus, soprattutto per quanto riguarda l'incontro con familiari e parenti. "Secondo me sì, sarà possibile. Non numerose ovviamente nei limiti del minimo possibile e sempre con protezione. Ma questo poi si vedrà, ora è presto per dirlo". Il viceministro della Salute ha poi fatto una confessione legata al figlio di 16 mesi. "Quando mi vede in tv, mi chiama sempre cacca. Che ci posso fare...", ha rivelato agli attoniti conduttori. E vien da chiedersi come possa essergli venuto in mente di confessarlo, tanto che anche Michela Murgia, sempre rigorosa, sembrava toccata, fino a suggerirgli che, forse, sarebbe meglio non dirlo.

Ma tant'è. Tornando sul Natale, Sileri ha poi precisato che, "sarà una festa in cui sicuramente potremo fare molto meno di quello che abbiamo fatto il Natale scorso, un po' sottotono. Ma direi che, se riuscissimo ad avere una stabilizzazione della curva epidemica potremo tutti considerarci in area gialla o arancione: una giusta via di mezzo che consenta delle attività, ovviamente con le protezioni che abbiamo imparato a utilizzare", ha concluso Sileri.

