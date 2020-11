Andrea Crisanti a Piazzapulita "traduce" i numeri del bollettino: "Come a marzo, la vera ondata di morti sta per arrivare"

13 novembre 2020 a

"Siamo in una situazione di stabilità, caratterizzata però da un numero di contagi impressionante". Secondo Andrea Crisanti, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, "siamo in una situazione molto simile a quella di marzo". Gli effetti dei Dpcm, dei coprifuoco e dei lockdown "mascherati", secondo il virologo, si vedranno tra qualche settimana ma serviranno a tenere la situazione "in linea orizzontale", senza cioè abbattere la circolazione del coronavirus.





Bollettino, 636 morti. Spaventoso aumento dei contagi in 24 ore, si inverte il trend. I ricoveri non rallentano



"E credo che l'ondata di decessi deve ancora arrivare, la vedremo tra 7-10 giorni, è nella logica dei numeri perché ora stiamo vedendo le morti causate dalle condizioni di due o tre settimane fa". L'ultimo bollettino reita 37.978 nuovi casi con 636 vittime nelle ultime 24 ore.







