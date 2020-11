Alessandro Meluzzi contro Giuseppe Conte: "Andrà tutto a putt***, ma con il monopattino"

13 novembre 2020 a

Torna a farsi sentire, Alessandro Meluzzi. Torna a cannoneggiare contro il governo e lo fa in uno dei modi più consueti: con un "tweet muto", una sola immagine, una sorta di meme che non ha bisogno di grandi spiegazioni. Meluzzi, infatti, rilancia sul social ciò che potete vedere qui sotto, un'immagine che circola da tempo ma tornata di strettissima attualità in questi ultimi giorni, tra seconda ondata e click-day per i rimborsi sul bonus-mobilità rovinosamente fallito, tra crash dei siti e disservizi. Dunque, eccoci all'immagine. Un arcobaleno con lo slogan-simbolo della prima ondata di coronavirus, "andrà tutto bene", cambiato in "andrà tutto a putt***, ma con il monopattino". Come detto, un tweet che non ha bisogno di particolari spiegazioni o interpretazioni.

