Vittorio Feltri e Nino Spirlì, scontro a L'aria che tira: "In Calabria inviano dati col fax", "Prenda memosorina"

13 novembre 2020 a

a

a

La Calabria è finita dalle mani di Jole Santelli in quelle di Nino Spirlì . Il governatore pro tempore che sembra occupare gran parte del suo tempo a scagliarsi contro tutto e tutti. Adesso anche contro Vittorio Feltri, che a L’aria che tira è intervenuto sull’affidabilità dei dati: “Non mi fido di chi li invia, non dei dati in sé perché come faccio a confutarli? Ad esempio Spirlì mi ha detto che lui manda ancora i dati al potere centrale attraverso fax, che è uno strumento degli anni 70. Già questo fa capire che razza di disorganizzazione e mancanza di mezzi c’è in certe regioni”. La replica di Spirlì è arrivata a stretto giro di posta ed è stata fedele al personaggio perennemente arrabbiato e in lotta con tutto e tutti: “Quando avrei sentito Feltri? Non ci siamo mai sentiti, è il caso che prenda un po’ di memoserina perché probabilmente avrà parlato con qualcun altro ma non con me”. Smentita e sfregio, da parte del governatore pro-tempore, che ora potrebbe iniziare ad occuaprsi della Calabria.

"Non abbiamo bisogno di missionari africani". Gino Strada commissario in Calabria? La badilata del governatore Spirlì

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.