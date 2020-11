Enrico Mentana al TgLa7: "Scontro Conte-De Luca? Stanno solo rinviando il peggio", oscurato il vero dramma Covid

13 novembre 2020 a

“Il clima politico non migliora a causa dell’ultimo durissimo attacco di Vincenzo De Luca nei confronti di Luigi Di Maio e del governo, definito una banda di irresponsabili”. Così Enrico Mentana ha aperto il Tg di La7, sottolineando come lo scontro in atto tra l’esecutivo e il governatore della Campania rischia di avere conseguenze pesanti. A peggiorare la situazione già critica tra Palazzo Chigi e le Regioni non ci sono solo le dichiarazioni ostili di De Luca, ma anche le condizioni di salute di Stefano Bonaccini: positivo al Covid da diversi giorni, ha comunicato oggi di aver contratto una polmonite bilaterale. Pur non essendo stato ricoverato in ospedale, il governatore emiliano dovrà rallentare la sua attività, che è anche di coordinamento di tutte le Regioni. Poi Mentana ha sottolineato che all’ombra di questo scontro istituzionale c’è una realtà che rischia di esplodere da un momento all’altro: “La situazione è precaria anche economicamente, ci sono i sindaci che chiedono di fare al più presto i buono spesa per i cittadini in difficoltà. Anche uno studio di Banca d’Italia conferma che ci sono tante aziende in fortissima difficoltà, che sono in piedi solo grazie agli aiuti, anche a fondo perduto, dello Stato. Ma la situazione - ha chiosato il direttore del Tg di La7 - è soltanto rinviata nella sua estrema difficoltà”.

