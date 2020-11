Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e Melania Trump: "Caz***o guardi?". La sua risposta a Giovanna Botteri

16 novembre 2020 a

A Che tempo che fa va in onda la celebrazione di Jill Biden, neo-first Lady americana, ad opera di Giovanna Botteri. Il confronto con chi l'ha preceduta alla Casa Bianca, Melania Trump, è inevitabile: "Ex modella, bellissima, sempre con abiti firmati, una donna di classe, stile glamour - spiega l'inviata Rai, in collegamento con Fabio Fazio - sostituita da una first lady che è come la professoressa dei tuoi figli! La donna comune, normale!". L'accezione, ovviamente, è migliorativa: "Una persona in cui tutti si possono riconoscere. La first lady che continuerà a lavorare, con un nonno siciliano. C'è un po' di Italia là", conclude la Botteri.

Per fortuna che c'è Luciana Littizzetto a gettare un po' di pepe. "Jill Biden di origine italiana, perché suo nonno si chiamava Giacoppo, originario siciliano. L'idea di avere una mezza parente alla Casa Bianca mi mette tranquillità un po’ come avere un cugino che lavora in Comune", ironizza la comica torinese, e la sua sembra quasi una risposta all'enfasi della Botteri. Poi la stilettata: "Vedrai che uscirà prima o poi anche il libro di Melania Trump, ho al copertina in esclusiva! Si chiama 'Cazz guardi? 'I miei quattro anni di simpatia alla Casa Bianca senza ridere mai…".

