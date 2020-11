Papa Francesco, Dagospia scopre il "mi piace" alla foto del lato b della modella brasiliana

16 novembre 2020 a

Un like che non ti aspetti proprio. Perché ai follower di Natalia Garibotto, modella brasiliana di 27 anni, non è sfuggito che una foto molto sexy della modella con in evidenza uno stratosferico lato b sia stata apprezzata anche dal "dito birichino del social manager(?) che cura la pagina di Papa Francesco su Instagram", scrive Dagospia che ha scoperto il fatto. La foto della modella in reggicalze e con il lato b al vento mentre ripone dei libri in un armadietto è stata così apprezzata anche in Vaticano, ma non si sa da chi.

Una foto che, oltre ai like dei suoi follower, ha incassato anche quell’account “Franciscus”. La modella ha reagito ridendo ed è stata molto spiritosa: "Almeno andrò in paradiso". Ovviamente il like è stato rimosso, ma esiste una foto che immortala il like dell’account papale. C'è chi pensa sia tutta una montatura, c'è chi invece pensa sia stata proprio una gaffe tremenda.

