Coronavirus, Maria Giovanna Maglie contro Teresa Bellanova: "Natale sobrio? Sempre colpa degli italiani, mai del governo"

Maria Giovanna Maglie ha criticato duramente Teresa Bellanova per le dichiarazioni reste a Sky Tg24 durante un intervento a L’ospite, l’appuntamento politico del sabato pomeriggio. La ministra renziana ha confermato che si prospetta per l’Italia intera un Natale “sobrio” e soprattutto ha bacchettato i cittadini invitandoli a non fare come questa estate: “Abbiamo visto cosa ha comportato l’allentamento di quei mesi. Bisogna lavorare per arrivare a Natale in condizioni sanitarie migliori di quelle attuali. La suddivisione per colori è buon senso: dobbiamo usare gli strumenti che la scienza ci ha dato e proseguire con quelle misure necessarie come le mascherine, il distanziamento sociale o la pulizia”. Per la Maglie la ministra ha una bella “faccia tosta” a esprimersi in questi termini: “È stato l’allentamento, vero? Non l’incapacità di organizzare strutture intermedie per non intasare gli ospedali, medici in grado di curare a casa, trasporti pubblici potenziati. È sempre colpa degli italiani, di un governo inetto mai”. Parole dure che però rispecchiano il pensiero di tanti italiani, stufi di dover togliere le castagne dal fuoco alle istituzioni e di essere pure trattati per stupidi che non rispettano le regole.

"Tanto il Covid aspetta". La Maglie ride in faccia a Conte e Speranza: Gaudio e Gino Strada, peggio di così...

